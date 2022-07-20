По информации источника, после сегодняшней тренировки "железнодорожников" Игнатьев подписал трудовое соглашение со столичным клубом по схеме "1+2".
СМИ сообщали, что зарплата Игнатьева в московском клубе составит 2 миллиона рублей в месяц. Это на 5 миллионов меньше, чем у игрока было в "Рубине".
Последним клубом Ивана Игнатьева был "Рубин". В конце июня казанцы объявили, что договорились с футболистом о расторжении контракта по согласию сторон. Вторую половину прошедшего сезона Иван провел в "Крыльях Советов" на правах аренды, где сыграл пять матчей, отметившись одним забитым голом. Всего на счету Игнатьева в завершившемся сезоне 15 выходов на поле и один гол.
Источник: Metaratings
СМИ: Иван Игнатьев подписал контракт с "Локомотивом"
Нападающий Иван Игнатьев подписал контракт с "Локомотивом".
Фото: ФК "Рубин"