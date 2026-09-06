"Урал" уверенно обыграл "КАМАЗ", несмотря на незабитый пенальти

"Уран" переиграл на своем поле "КАМАЗ" в 10-м туре Первой лиги (2:0).

Фото: ФК "Урал"

Полузащитник хозяев поля Фаниль Сунгатулин не сумел реализовать пенальти на 25-й минуте, однако спустя семь минут нападающий Денис Боков все же вывел свою команду вперед. На 83-й минуте форвард Мартин Секулич установил окончательный счет.: Боков, 32, Секулич, 83.: Сунгатулин, 25.: Селихов, Бегич, Итало, Коротков, Малькевич, Карапузов, Сунгатулин, Бондарев, Ишков, Боков, Фуррье.: Анисимов, Ткачук, Мануйлов, Аюкин, Суханов, Защепкин, Хубаев, Попов, Семёнов, Воронин, Гулько.: Ишков, 21, Хубаев, 24.