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"Урал" уверенно обыграл "КАМАЗ", несмотря на незабитый пенальти

"Уран" переиграл на своем поле "КАМАЗ" в 10-м туре Первой лиги (2:0).
Фото: ФК "Урал"
Полузащитник хозяев поля Фаниль Сунгатулин не сумел реализовать пенальти на 25-й минуте, однако спустя семь минут нападающий Денис Боков все же вывел свою команду вперед. На 83-й минуте форвард Мартин Секулич установил окончательный счет.

Первая лига

10 тур

Гол: Боков, 32, Секулич, 83.

Нереализованный пенальти: Сунгатулин, 25.

"Урал": Селихов, Бегич, Итало, Коротков, Малькевич, Карапузов, Сунгатулин, Бондарев, Ишков, Боков, Фуррье.

"КАМАЗ": Анисимов, Ткачук, Мануйлов, Аюкин, Суханов, Защепкин, Хубаев, Попов, Семёнов, Воронин, Гулько.

Предупреждения: Ишков, 21, Хубаев, 24.

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