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Журавель поделился прогнозом на дерби "Динамо" - "Спартак"

Известный комментатор и журналист Тимур Журавель поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура РПЛ между "Динамо" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
"Яркий матч с количеством голов от трех, наверное. Потому что все играют в атаку, короли владения "Динамо" и "Спартак".

Но думаю, что в атаке ярче "Спартак", поэтому он выиграет - 2:1", - сказал Журавель в видео, опубликованном пресс-службой РПЛ.

Дерби между московскими "Динамо" и "Спартаком" в седьмом туре РПЛ состоится сегодня, 6 сентября. Матч пройдет на стадионе "ВТБ Арена", стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Москве.

Команда Сандро Шварца набрала 10 очков и занимает шестое место в таблице. Подопечные Хуана Карлоса Карседо имеют в своей копилке на три балла больше и располагаются на третьей строчке.

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