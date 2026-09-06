Журавель поделился прогнозом на дерби "Динамо" - "Спартак"

Фото: ФК "Спартак"

"Яркий матч с количеством голов от трех, наверное. Потому что все играют в атаку, короли владения " Динамо " и " Спартак ".

Но думаю, что в атаке ярче "Спартак", поэтому он выиграет - 2:1", - сказал Журавель в видео, опубликованном пресс-службой РПЛ.Дерби между московскими "Динамо" и "Спартаком" в седьмом туре РПЛ состоится сегодня, 6 сентября. Матч пройдет на стадионе "ВТБ Арена", стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Москве.Команда Сандро Шварца набрала 10 очков и занимает шестое место в таблице. Подопечные Хуана Карлоса Карседо имеют в своей копилке на три балла больше и располагаются на третьей строчке.