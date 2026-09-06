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"Акрон" показал эмоциональную речь главного тренера в раздевалке после ничьей с "Оренбургом"

Пресс-служба "Акрона" опубликовала видео, в котором Срджан Благоевич обратился к своим игрокам по итогам матча 7-го тура РПЛ (2:2).
Фото: ФК "Акрон"
"Работа. Поддерживайте друг друга, толкайте. Если кто-то засыпает - толкай! На каждой тренировке. Мы все можем. Вы все можете, ребята! Легко не будет, будет сложно. Но можем", - обратился сербский специалист к команде на русском языке.

"Акрон" сыграл на выезде вничью с "Оренбургом" в седьмом туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил в Оренбурге на стадионе "Газовик" и завершился со счетом 2:2.

Команда Срджана Благоевича уступала по ходу встречи, но сумела перевернуть игру, забив два мяча на 75-й и 78-й минутах. Однако на 83-й минуте тольяттинцы упустили победу, которая могла стать для них первой в текущем чемпионате.

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