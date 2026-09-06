Махачкалинское "Динамо" в большинстве переиграло "Родину"

Фото: ФК "Динамо" Махачкала

Нападающий Гамид Агаларов открыл счет на 51-й минуте, а полузащитник Хуссем Мрезиг удвоил преимущество дагестанской команды на 64-й.Таким образом махачкалинцы прервали двухматчевую серию в РПЛ из поражений и набрали 12 очков.: Агаларов, 51, Мрезиг, 64.: Т. Магомедов, Аларкон, Сандрачук (Мухамаджонов, 38), Алибеков, Апшацев (Александров, 89), Мрезиг, Глушков, Смелов (Агаларов, 38), Сундуков, Лесовой (Хубулов, 89), Миро (Джавад, 86).: Волков, Гогличидзе, Мещанинов, Наде (Крижан, 75), Бессмертный, Фищенко, Посо (Мусаев, 57), Рейна (Сокол, 57), Бакаев (Сокол, 57), Онугха, Максименко (Мансилья, 80).: Посо, 15, Мещанинов, 22.: Онугха, 8.