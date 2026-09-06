"Все моменты были в одни ворота". Тренер "Оренбурга" - о ничьей с "Акроном"

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против "Акрона" (2:2).

Фото: ФК "Оренбург"

Но в таких матчах, особенно на своем поле, хотелось бы показывать другой результат", - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ".

"Могу ошибаться, но до забитого гола на 75-й минуте у "Акрона" не было возможности создавать голевые действия. Все моменты были в одни ворота. Потом на своем же стандарте, угловом, мы дали сопернику убежать и забить гол. И тут же второй гол. Только один хороший момент в этом аспекте — мы смогли отыграться.Сегодня, 6 сентября, состоялся матч седьмого тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Оренбург" принимал у себя дома тольяттинский "Акрон". Игра проходила на стадионе "Газовик" в Ореньурге и завершилась вничью - 2:2. Команда Ильдара Ахметзянова вела в счете до середины второго тайма, когда в течение трех минут пропустила два мяча. Ничью хозяева поля вырвали на 83-й минуте.Таким образом оренбуржцы набрали 8 очков и поднялись на данный момент на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.