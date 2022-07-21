"В России очень интересный и достаточно сложный чемпионат. Здесь нет проходных матчей, любая команда может дать серьезный бой и отобрать очки у кого угодно", - сказал Карраскаль.
ЦСКА в первом туре сезона-2022/2023 встречался с "Уралом". Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу "армейцев". Голами отметились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль.
По итогам прошлого розыгрыша "красно-синие" заработал 50 очков и заняли пятое место в турнирной таблице.
Источник: "Bobsoccer"
Карраскаль: в России очень интересный и достаточно сложный чемпионат
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль дал комментарий об уровне сложности нашего чемпионата.
Фото: ПФК ЦСКА