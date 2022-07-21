"Единственная позиция, на которой может появиться новый игрок, — это левый центральный защитник. Время до закрытия трансферного окна ещё есть", - заявил Медведев.
В летнее трансферное окно петербуржцы подписали контракты с центральным защитником Родриго и нападающим Матео Кассьеррой, которые ранее выступали за "Сочи", а также заключил соглашение с полузащитником Зелимханом Бакаевым, который покинул московский "Спартак" на правах свободного агента. Помимо них отправил в аренду в "Интернасьонал" нападающего Юри Алберто. Взамен получили вратаря Ивана Куарежму и левого вингера Густаво Мантуана.
Истчоник: "ТАСС"
Источник: "Зенит" планирует подписать левого центрального защитника
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о планах команды на летнее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"