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"Перед каждой игрой в Москве мы сидели в казино, и ничего страшного – побеждали". Аршавин - о "Зените" при Петржеле

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин вспомнил о совместной работе с тренером Властимилом Петржелой.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, Петржела возглавлял "Зенит" с 2002 по 2006 год. Под его руководством сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата России и выиграли Кубок Премьер-лиги.

"Шока не было. Просто подход вне поля стал гораздо более спокойным. Его вообще не волновало, кто куда ходит и как себя ведет. Петржеле было важно только то, что происходит на поле.

На выездах в Москве жили в гостинице "Орленок", там было казино. Так мы перед каждой игрой там сидели. И ничего страшного, побеждали", - цитирует Аршавина РИА Новости.

Андрей Аршавин защищал цвета "Зенита" с 2000 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. В общей сложности за сине-бело-голубых нападающий провел 374 матча, в которых забил 78 голов и отдал 106 результативных передач. Аршавин - обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, трехкратный чемпион России, также он выигрывал Суперкубок России.


Аршавин Петржела Зенит
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