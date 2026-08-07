Шевалье определился со своим будущим в "ПСЖ" - источник

Французский голкипер Люка Шевалье не намерен покидать "ПСЖ".



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Как сообщает L'Equipe, вратарь решил продолжить борьбу за статус первого номера парижской команды. Окончательное решение Шевалье принял после разговора с руководством клуба и главным тренером Луисом Энрике.



Француз рассчитывает вернуть себе место в основном составе, которое по ходу прошлого сезона занял российский голкипер Матвей Сафонов.



Шевалье перебрался во французский гранд летом 2025 года и был основным вратарём в первой части сезона, после чего потерял место в основе.