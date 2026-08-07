Основным предметом разногласий остается формат выплат за бразильского вингера. По информации ESPN Brasil, петербургский клуб настаивает на получении всей суммы одним платежом. Такой подход объясняется тем, что ранее сине-бело-голубые сами приобрели Энрике у "Ботафого", выплатив за него 33 миллиона евро сразу.
При этом "Фламенго" рассчитывает оформить сделку в рассрочку. Как утверждает источник, "Зенит" готов пойти на такой вариант, но только при увеличении стоимости трансфера до 40 миллионов евро плюс бонусные выплаты. В настоящее время бразильский клуб предлагает 30 миллионов евро и еще пять миллионов в виде бонусов за 85% прав на футболиста.
Стало известно, при каком условии "Зенит" отпустит Луиса Энрике - источник
Переговоры между "Зенитом" и "Фламенго" по возможному переходу Луиса Энрике продолжаются, однако сторонам пока не удалось договориться о схеме оплаты трансфера.
Фото: ФК "Зенит"