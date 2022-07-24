По данным источника, бразильские команды не намерены удовлетворять финансовые запросы игрока. Отмечается, что футболист хочет получать годовой оклад в размере 800 тысяч евро, но в претендующие на игрока клубы готовы платить ему не более 600 тысяч за сезон.
Это стало причиной, по которой Роша не стал прерывать соглашение со "Спартаком".
Ранее агент Роши заявил, что футболист останется в "Спартаке" до истечения срока контракта.
Источник: Metaratings
СМИ: финансовые запросы мешают Педро Роше найти себе клуб в Бразилии
Форвард "Спартака" Педро Роша не может договориться о подписании контракта с клубами из Бразилии из-за требований по зарплате.
Фото: ФК "Атлетико Паранаэнсе"