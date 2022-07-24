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Гендиректор "Динамо" Пивоваров: Варела подорвал доверие к себе. Мы ждем от него объяснений

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров оценил поступок Гильермо Варелы, который самовольно покинул расположение команды перед матчем с "Торпедо".
Фото: ФК "Динамо"
"То, что произошло — для нас неожиданно, Варела не объяснил свой поступок. В настоящий момент мы ждем объяснений от игрока. Самовольный пропуск матча — это серьезное нарушение. Мы проработаем этот вопрос юридически. Детали обсуждать не хочу. Есть ли будущее у Варелы и "Динамо"? Он подорвал доверие к себе этим поступком", - цитирует Пивоварова "РБ Спорт".

Напомним, сегодня стало известно, что в ночь перед матчем против "Торпедо" Гильермо Варела покинул базу "Динамо", никого не предупредив о том, что планирует уехать. Представители клуба заявили, что рассматривают поступок игрока как нарушение контрактных обязательств. Агент уругвайца заявил, что Варела близок к уходу в бразильский "Фламенго".


Пивоваров Динамо Варела
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