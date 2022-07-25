"Как собаку на помойку выбросили". Юран - об уходе из "Химок" в 2020 году

Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал, как воспринимал свой уход из клуба два года назад после выхода в РПЛ.

Фото: ФК "Химки"





Напомним, в 2020-м году "Химки" под руководством Юрана вышли в РПЛ. Кроме того, подмосковная команда пробилась в финал Кубка России, где с минимальным счетом уступила "



В предыдущем розыгрыше РПЛ Черевченко дважды покидал "Химки". Первый раз специалист вернулся к работе, а на второй в команду вернулся Юран. "Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить — как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина — вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ? Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили", - цитирует Юрана Sport24 Напомним, в 2020-м году "Химки" под руководством Юрана вышли в РПЛ. Кроме того, подмосковная команда пробилась в финал Кубка России, где с минимальным счетом уступила " Зениту " (0:1). Перед началом нового сезона клуб принял решение об увольнении Юрана и назначил вместо него Дмитрия Гунько, который работал в системе " Спартака ". По ходу сезона Гунько был уволен и на его место назначили Игоря Черевченко.В предыдущем розыгрыше РПЛ Черевченко дважды покидал "Химки". Первый раз специалист вернулся к работе, а на второй в команду вернулся Юран.