"На каком месте "Химки" должны закончить сезон, чтобы я был доволен? На пятом. Если не стремиться к серьезным результатам, их у тебя никогда и не будет. А там — посмотрим, конечно, как все сложится", - цитирует Юрана Sport24.
После двух туров РПЛ "Химки" идут в группе лидеров чемпионата, уступая только ЦСКА. В активе команды Сергея Юрана 4 очка после ничьей с "Зенитом" (1:1) и разгромной победы над "Пари Нижним Новгородом" (3:0).
В следующем туре "Химки" в гостях сыграют с "Ростовом". Встреча пройдет в воскресенье, 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Юран: "Химки" должны закончить на 5 месте, чтобы я был доволен
Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал, какое место будет считать удачным по итогам сезона.
Фото: ФК "Химки"