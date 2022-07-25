Ранее член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин сообщил, что москвичи намерены подписать с игроком пятилетний контракт после прохождения медосмотра.
"Роберто Фернандес закончит медосмотр сегодня", - приводит слова агента РИА Новости.
Ранее стало известно, что Фернандес посетил матч второго тура Российской Премьер-лиги между "Динамо" и "Торпедо". До этого агент парагвайского футболиста подтвердил, что Фернандес пополнит состав бело-голубых.
Защитник Роберто Фернандес в прошлом сезоне провел 20 матчей за "Гуарани", на его счету 1 гол. Всего за парагвайский клуб он сыграл в 70 матчах и забил 2 гола.
Р. Фернандес сегодня завершит медосмотр для перехода в "Динамо"
Альберто Ромеро, агент парагвайского защитника Роберто Фернандеса, раскрыл подробности медосмотра своего клиента для перехода в "Динамо".
Фото: Чемпионат