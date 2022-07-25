"Ничего страшного и странного по поводу молчания "Спартака" не вижу после ошибок арбитра в их пользу. Было бы странным и нелепым, если бы было наоборот. "Спартак" действительно одна из самых пострадавших команд от судейских ошибок, с этим трудно спорить. Иногда арбитры, надеюсь, случайно, должны ошибаться в пользу красно-белых", - цитирует Нигматуллина Metaratings.
"Спартак" во втором туре Российской Премьер-лиги крупно переиграл "Краснодар" в гостевом матче – встреча закончилась со счетом 4:1. Красно-белые делят вторую строчку в таблице национального первенства с "Зенитом", "Химками", "Ахматом" и "Динамо" - в активе этих команд по 4 очка после двух туров. 31 июля подопечные Гильермо Абаскаля впервые в новом сезоне РПЛ сыграют дома – матч с "Оренбургом" начнется в 17:30 по столичному времени.
Нигматуллин: иногда арбитры случайно должны ошибаться в пользу "Спартака"
Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о работе арбитров на матче между "Краснодаром" и "Спартаком" (1:4).
Фото: Getty Images