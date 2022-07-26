"Меня не волнует этот персонаж. Как говорится в Библии — за человека говорят дела. Думаю, что этот тип людей просто токсичен. Он хочет снова быть в прессе, так как больше не заметен на поле. Мне нечего сказать Денису! Своими грехами человек наказывает себя", - цитирует Рианчо "СЭ".
Напомним, ранее Денис Глушаков заявил, что еще вернется в "Спартак" в качестве футболиста. Рауль Рианчо, комментируя это желание, назвал потенциальное возвращение футболиста в московский клуб "большой шуткой". В ответ Глушаков заявил, что не знает, как зовут Рианчо и предложил позвонить за комментарием к его физруку, который "лучше разбирается в футболе".
Денис Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 годы, став капитаном красно-белых. В составе "Спартака" Глушаков становился чемпионом России и победителем Суперкубка страны. Он со скандалом покидал клуб, поскольку вступил в конфликт с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой, который покинул клуб незадолго до него.
Рианчо: меня не волнует Глушаков. Он хочет быть в прессе, так как больше не заметен на поле
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо ответил на критику полузащитника "Химок" Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Спартак"