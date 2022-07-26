Как сообщает источник, ЦСКА уже договорился с "Партизаном" о трансфере футболиста. За него заплатят не более 500 тысяч евро. В среду, 27 июля сербский полузащитник должен приехать в Москву, чтобы подписать контракт с "армейцами". Ожидается, что срок соглашения составит три года.
Саша Зделар является воспитанником "ОФК Белград". До 2018 года, когда он стал игроком "Партизана", Зделар также выступал за "Олимпиакос" и "Мальорку".
В прошлом сезоне 27-летний футболист провел 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился 8 голевыми передачами. В общей сложности за белградский клуб он сыграл в 197 матчах, забил 6 голов и стал автором 21 результативной передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 млн евро.
Источник: Metaratings
Источник: Зделар завтра прибудет в Москву для подписания контракта с ЦСКА
Полузащитник "Партизана" Саша Зделар станет игроком ЦСКА.
Фото: Getty Images