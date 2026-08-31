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ЦСКА приблизился к трансферу 30-летнего форварда - источник

ЦСКА приблизился к приобретению нападающего "Аль-Джазиры" Симона Банзы.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации "Чемпионата", московский клуб добился прогресса в переговорах по переходу 30-летнего футболиста сборной ДР Конго.

Стороны продолжают обсуждать условия сделки. Источник допускает, что уже в ближайшие дни Банза может пройти медицинское обследование перед возможным переходом в ЦСКА.

Форвард перебрался в "Аль-Джазиру" в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он провёл четыре матча во всех турнирах и отметился двумя голами.

До переезда в ОАЭ Банза играл за "Трабзонспор", "Брагу", "Ланс" и "Фамаликан".

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