Квеквескири - о продолжении карьеры: нужно быть для всех удобным, но не получается

Экс-полузащитник "Оренбурга" Ираклий Квеквескири ответил, продолжит ли он карьеру в профессиональном футболе.

Фото: ФК "Оренбург"

Нужно быть для всех удобным, но не получается, - сказал Квеквескири в эфире "Матч Премьер".