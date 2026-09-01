Квеквескири - о продолжении карьеры: нужно быть для всех удобным, но не получается

- Не знаю. Думаю, больше нет, чем да. Столько времени уже прошло. Кто бы был заинтересован, обратились бы.
Нужно быть для всех удобным, но не получается, - сказал Квеквескири в эфире "Матч Премьер".
Летом текущего года Ираклий Квеквескири покинул "Оренбург" на правах свободного агента - ранее стало известно, что полузащитник присоединился к медиафутбольному Lit Energy.
Квеквескири помимо "Оренбурга" выступал за воронежский "Факел", "СКА-Хабаровск", "Алашкерт", "Арарат", "Мику" и "Динамо" Батуми. В марте футболисту исполнилось 36 лет.