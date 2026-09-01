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Форвард ЦСКА близок к уходу из клуба - источник

ЦСКА в ближайшее время может расстаться со своим нападающим.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, аргентинский форвард ЦСКА Лусиано Гонду близок к переходу в мексиканский "Тигрес". Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии - стороны близки к соглашению.

Лусиано Гонду перешел из "Зенита" в ЦСКА зимой текущего года и заключил с московским клубом контракт до лета 2030 года. За красно-синих форвард провел во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи. Рыночная стоимость 25-летнего аргентинца оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.

Источник: журналист Пабло Оливейра в соцсетях.

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