По информации источника, аргентинский форвард ЦСКА Лусиано Гонду близок к переходу в мексиканский "Тигрес". Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии - стороны близки к соглашению.
Лусиано Гонду перешел из "Зенита" в ЦСКА зимой текущего года и заключил с московским клубом контракт до лета 2030 года. За красно-синих форвард провел во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи. Рыночная стоимость 25-летнего аргентинца оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.
Источник: журналист Пабло Оливейра в соцсетях.
Форвард ЦСКА близок к уходу из клуба - источник
ЦСКА в ближайшее время может расстаться со своим нападающим.
Фото: ПФК ЦСКА