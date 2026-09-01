"Акрон" - "Локомотив": во сколько начало и где смотреть матч Кубка России

Сегодня, 1 сентября, тольяттинский "Акрон" на домашнем стадионе примет московский "Локомотив" в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
После двух сыгранных туров тольяттинцы занимают второе место в группе D с тремя набранными очками, команда Михаила Галактионова располагается на последней строчке с одним баллом в своем активе.