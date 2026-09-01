"Краснодар" закрыл сделку по трансферу уругвайского защитника - источник

По информации источника, "Краснодар" достиг соглашения с аргентинским "Унионом" по трансферу уругвайского центрального защитника Майсона Родригеса. Сообщается, что сумма трансфера составит 4,5 миллионов долларов за 50% прав на игрока. Защитник уже отправился в Россию для прохождения медобследования.
Майсон Родригес выступает за "Унион" Санта Фе с лета 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет один забитый мяч. Ранее он был игроком "Хувентуда". Рыночная стоимость 23-летнего уругвайского центрального защитника оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.
Напомним, что после шести сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе.
Источник: журналист Сесар Луис Мерло в соцсетях.