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"Краснодар" закрыл сделку по трансферу уругвайского защитника - источник

"Краснодар" в ближайшее время объявит о подписании защитника.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, "Краснодар" достиг соглашения с аргентинским "Унионом" по трансферу уругвайского центрального защитника Майсона Родригеса. Сообщается, что сумма трансфера составит 4,5 миллионов долларов за 50% прав на игрока. Защитник уже отправился в Россию для прохождения медобследования.

Майсон Родригес выступает за "Унион" Санта Фе с лета 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет один забитый мяч. Ранее он был игроком "Хувентуда". Рыночная стоимость 23-летнего уругвайского центрального защитника оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.

Напомним, что после шести сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе.

Источник: журналист Сесар Луис Мерло в соцсетях.

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