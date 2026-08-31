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Шалимов - о Галактионове в "Локомотиве": просто тяжело Михаилу Михайловичу

Российский тренер Игорь Шалимов считает, что Михаил Галактионов оказался в непростой ситуации в "Локомотиве" после серьёзных изменений в составе команды.
Фото: ФК "Локомотив"
Он обратил особое внимание на проблемы москвичей в атакующей линии.

- Если мы посмотрим на атакующую линию "Локомотива", то там проблемки. Я проходил это: ты начинаешь матч, чтобы не пропустить гол. Если уж ты в такой ситуации оказался. Просто тяжело Михаилу Михайловичу (Галактионову). Ты начинаешь вроде как с третьего места, у тебя был один состав, потом проходит две недели, и всё уже - тебе надо бороться за выживание. Тяжеловато, но интересно, - цитирует Шалимова "Матч ТВ".

Минувшим летом железнодорожники расстались сразу с несколькими футболистами. Из команды ушли Алексей Батраков, Артём Карпукас и Дмитрий Воробьёв.

После бронзы в прошлом чемпионате "Локомотив" неудачно начал новый розыгрыш РПЛ. За шесть туров москвичи не одержали ни одной победы, набрав три очка благодаря трём ничьим. Команда Галактионова занимает 14-е место.

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