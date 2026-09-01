Экс-тренер "Сочи" временно возглавил сборную Южной Кореи

Бывший главный тренер "Сочи" Роберт Морено временно возглавил сборную Южной Кореи.

Фото: Global Look Press

Пресс-служба Корейской футбольной ассоциации сообщает, что экс-тренер "Сочи" Роберт Морено назначен главным тренером сборной Южной Кореи на временной основе. Контракт с испанцем заключен до 27 ноября, он будет руководить командой в шести встречах.



Роберт Морено был главным тренером "Сочи" с декабря 2023 года по сентябрь 2025 года. Под его руководством южане вылетели из РПЛ в Первую Лигу, а также вернулись в элитный дивизион российского футбола.



Сборная Южной Кореи на чемпионате мира-2026 заняла третье место в группе A, набрав три очка в трех встречах, и не смогла выйти в плей-офф турнира. После этого Хон Мен-Б объявил об уходе с поста главного тренера национальной команды.