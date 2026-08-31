Шалимов объяснил, почему Месси вовремя завершил карьеру в сборной

Российский тренер Игорь Шалимов поддержал решение Лионеля Месси завершить выступления за сборную Аргентины.

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- Я думаю, что правильное решение, потому что до чемпионата мира четыре года - это большой срок. Я думаю, что закончил он на коне, скажем так: он забил 8 мячей, он делал эти голевые передачи, забивал, то есть можно сказать, что он вытащил Аргентину в финал, где чуть-чуть не получилось, - цитирует Шалимова "Матч ТВ"

Он считает, что 39-летний форвард выбрал подходящий момент для ухода из национальной команды после чемпионата мира 2026 года.Последней игрой нападающего за национальную команду стала встреча с Испанией 19 июля, завершившаяся поражением Аргентины со счётом 0:1. Всего Месси провёл за сборную 207 матчей и забил 125 голов, являясь рекордсменом команды по обоим показателям.