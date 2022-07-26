"Нобоа в "Зените"? Решение о его переходе принимать не мне. Я могу лишь сказать, что Нобоа — качественный футболист, настоящий профессионал. Если обстоятельства сложатся и он перейдет, то это будет хорошо для команды", - цитирует колумбийца "СЭ".
Кассьерра стал игроком "Зенита" этим летом, перейдя из "Сочи". В составе южан колумбийский нападающий играл с Кристианом Нобоа, который до этого выступал за питерцев.
Кассьерра успел сыграть в обоих матчах "Зенита" в начавшемся сезоне Российской Премьер-лиги, но результативными действиями не отметился.
Кассьерра считает, что Нобоа мог бы усилить "Зенит"
Форвард "Зенита" Матео Кассьерра рассказал, способен ли полузащитник Кристиан Нобоа усилить сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Сочи"