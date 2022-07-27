По сведениям источника, "Локомотив" договорился о продаже полузащитника в "Ниццу". Сообщается, что сумма трансфера Бека-Бека составит 15 млн евро. Отмечается, что уже сегодня француз вылетает во Францию, где будет проходить медосмотр перед официальным оформлением сделки.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Бека-Бека провел два матча, в которых не отмечался результативными действиями. Французский полузащитник получил красную карточку за два предупреждения в матче с "Ростовом" (2:2) в последнем туре.
Контракт Бека-Бека с "Локомотивом" истекает летом года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.
Источник: "СЭ"
СМИ: "Локомотив" договорился о продаже Бека-Бека в "Ниццу" за 15 млн евро. Сегодня игрок улетает во Францию
Полузащитник "Локомотива" Алексис Бека-Бека близок к тому, чтобы покинуть клуб.
Фото: ФК "Локомотив"