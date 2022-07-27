Главчич перешел в "Химки" зимой 2022 года. За подмосковный клуб серб провел 15 матчей, результативными действиями не отметился.
"Расторгнут ли контракт с Главчичем? Пока нет. Мы разговариваем с игроком. Он - молодой перспективный игрок, но мы хотим, чтобы он играл. У него достаточно серьезная позиция на поле. Рассматриваем либо аренду, либо трансфер Главчича. Мы хотим, чтобы игрок рос, а не сидел", - заявил Терюшков.
Напомним, ранее Терюшков заявил, что в российском футболе необходимо отказаться от иностранцев.
"Химки" в двух стартовых матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ) набрали 4 очка. Подмосковный клуб сыграл вничью с "Зенитом" (1:1), а также разгромил "Пари НН" (3:0).
31 июля подопечные Сергея Юрана в гостях сыграют против "Ростова".
Источник: РБ Спорт
Главчич, скорее всего, уйдет из "Химок"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о будущем сербского полузащитника команды Неманьи Главчича.
Фото: ФК "Химки"