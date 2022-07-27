- Был ли в "Локомотиве" разговор с легионерами с просьбой не покидать команду? Не заметил ничего такого. Мне кажется, наши игроки сами прекрасно понимают, что они находятся в команде и не стоит никуда уходить. Нужно показывать себя в "Локомотиве". Никто не знает, когда всё уляжется. Может, через два месяца. Может, через пять. Все легионеры работают над собой, тренируются и готовятся к играм, - передает слова Марадишвили "СЭ".
Ранее стало известно, что клубы Российской премьер-лиги покинул ряд игроков-легионеров, которые воспользовались объявленной ФИФА возможностью приостановки действующего контракта в одностороннем порядке на срок до 30 июня 2023 года. Так, московский ЦСКА покинули атакующие полузащитники Арнор Сигурдссон и Чидера Эджуке, "Динамо" - защитники Фабиан Бальбуэна и Гильермо Варела. Легионеры московского "Локомотива" продолжают выступать за красно-зеленых, в ближайшее время возможен переход полузащитника Алексиса Бека Бека в "Ниццу" с высокой трансферной компенсацией.
Марадишвили: легионеры "Локомотива" прекрасно понимают, что не стоит никуда уходить
Полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили рассказал о настроениях игроков-иностранцев, выступающих за "железнодорожников".
Фото: РПЛ