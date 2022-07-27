- Диего полностью восстановился от травмы и готов играть. Что касается его судьбы, то у него нет планов покинуть "Динамо". Ему нравится город и клуб, - передает слова Красоуски Sport24.
29-летний уругвайский левый защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт не принял участия в двух первых матчах сезона с "Ростовом" (1:1) и "Торпедо" (4:0) из-за повреждения. Ранее команду покинули парагвайский центральный защитник Фабиан Бальбуэна, приостановивший контракт, и уругвайский правый защитник Гильермо Лаксальт, уехавший из расположения клуба тайком от руководства.
Агент Лаксальта: Диего восстановился и готов играть. Планов покинуть "Динамо" нет
Агент защитника московского "Динамо" Диего Лаксальта Ариэль Красоуски прокомментировал состояние здоровья и дальнейшие планы игрока.
Фото: РИА Новости