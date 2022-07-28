- Удивлен, что Дзюба до сих пор без клуба. Артем - один из самых колоритных футболистов нашего чемпионата. Он умеет играть в футбол, может сказать что-нибудь интересное, да и поступки у него бывают оригинальные. Человек, который в центре внимания СМИ. Я просто удивлен, что никому из клубов РПЛ он не пригодился. Может быть, как пишут, у него завышенные требования. Вся эта ситуация вызывает лишь удивление. Мне бы хотелось, чтобы Дзюба остался в России, - передает слова Колоскова "Чемпионат".
33-летний центральный нападающий Артем Дзюба по завершении сезона-2021/2022 покинул петербургский "Зенит", за который выступал с 2015 года, на правах свободного агента - клуб и футболист не стали продлевать истекший контракт. После этого Дзюба вел переговоры с несколькими турецкими клубами, также появлялась информация о возможном интересе к нему сербской "Црвены Звезды", но стороны не смогли договориться по условиям возможного соглашения. В настоящее время футболист для поддержания формы тренируется в составе казанского "Рубина", вылетевшего в Первую лигу, и продолжает искать себе новый клуб.
Колосков: удивлен, что Дзюба до сих пор без клуба. Хотелось бы, чтобы он остался в России
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с экс-нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"