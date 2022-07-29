- Если ЦСКА за ним следил, значит, он что-то из себя представляет. Давайте посмотрим. Он был подписан не сразу, когда у нас уже чемпионат начался. Как он вольется в командную игру - это для меня неизвестно. Выполняет большой объем работы и много бегает? Главное, чтобы он правильно бегал и приносил пользу. Чтобы коэффициент полезного действия был большой. Главное - не бегать, а полезно действовать: отдавать, забивать, приносить пользу. Если он бегает, значит, больше на оборону, - передает слова Кузнецова "Чемпионат".
Ранее ЦСКА объявил о переходе новичка - 27-летнего опорного хавбека сербского "Партизана" Саши Зделара. Соглашение с игроком подписано сроком на три года с возможностью продления. В прошедшем сезоне на счету Зделара 50 матчей за белградский клуб во всех турнирах, в которых он записал в свою статистику 8 результативных передач. Немногим ранее официальный телеграм-канал красно-синих объявил о подписании 22-летнего чилийского опорника Виктора Фелипе Мендеса, а также анонсировал приход еще троих новичков, одним из которых стал Саша Зделар.
Кузнецов - о новичке ЦСКА Зделаре: главное, чтобы он правильно бегал и приносил пользу
Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал переход к красно-синим опорного полузащитника "Партизана" Саши Зделара.
Фото: ПФК ЦСКА