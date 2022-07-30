"Такой разговор с Вильсоном состоялся еще зимой, когда он приходил в клуб. Мы не хотим передерживать игроков. Часть нашей философии, давать игровое время молодым игрокам и при наличие выгодного предложения для клуба давать им шанс сделать следующий шаг в их карьере", - приводит слова Цорна Sport24.
Напомним, ранее сегодня Изидор в интервью французскому FootMercato заявил, что нынешний сезон, вероятно, станет для него последним в составе "Локомотива". По словам француза, именно об этом он договаривался с клубом, когда соглашался на трансфер.
Вильсон Изидор перебрался в "Локомотив" из "Монако" в зимнее трансферное окно. "Железнодорожники" заплатили за трансфер форварда около трех млн евро. В текущем розыгрыше РПЛ на счету французского форварда две игры, в которых он отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.
"Не хотим передерживать игроков". Цорн - о заявлении Изидора, что этот сезон может стать последним в "Локомотиве"
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн прокомментировал заявление Вильсона Изидора о возможном уходе из команды после этого сезона.
Фото: ФК "Локомотив"