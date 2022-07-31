"Впечатления от победы отличные! Замена на 60 минуте, расстроился? Конечно, всегда хочется играть больше, но я уважаю решение нашего тренера… Доволен ли стартом сезона? Мы были бы довольны, если бы набрали 9 очков из трех игр", - цитирует футболиста "СЭ".
Соболев стал автором одного из голов "Спартака" в ворота "Оренбурга" в матче 3-го тура Российской Премьер-лиги. В результате красно-белые одержали победу со счетом 4:1.
"Спартак" набрал 7 очков в трех матчах и располагается на втором месте, имея равное количество баллов с лидирующим в таблице РПЛ "Зенитом".
Соболев: "Спартак" был бы доволен стартом сезона, если бы набрал 9 очков в трех играх
Форвард "Спартака" Александр Соболев прокомментировал исход матча с "Оренбургом".
Фото: ФК "Спартак"