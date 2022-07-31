По данным источника, Леонид Федун в скором времени покинет пост президента красно-белых, его место займет бывший президент Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц.
Хачатурянц ушел с должности главы лиги этим летом, его обязанности исполняет Александр Алаев.
В середине июля "Спартак" покинул спортивный директор команды Лука Каттани, до этого из клуба ушел Франко Камоцци – он работал советником Федуна.
Источник: Baza
Источник: Хачатурянц займет место Федуна на посту президента "Спартака"
У "Спартака" в скором времени может смениться руководитель.
Фото: "Спорт-Экспресс"