Напомним, сегодня "железнодорожники" объявили об уходе игрока в "Ниццу" за 12+2 млн евро.
"Мы конструктивно подошли к переговорам, понимали минимальную сумму, за которую были готовы его отпустить, потому что уверены в игроке. Понятно, что "Ницца" не сразу предложила то, на что мы договорились в конце. Логично, что французы пытались снизить цену, но мы ни от чего не зависели, действовали уверенно, и это помогло закрыть сделку на наших условиях", - приводит слова Цорна Чемпионат.
Полузащитник Алексис Бека Бека перешел в "Локомотив" летом прошлого года из "Кана" за 6 млн евро. Контракт француза с "железнодорожниками" был рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 млн евро. В общей сложности за "Локо" Бека Бека провел 28 матчей, в которых отметился 4 голевыми передачами.
"Ницца" в минувшем сезоне Лиги 1 финишировала на 5-м месте в таблице и сыграет в отборе Лиги конференций. 7 августа "Ницца" сыграет с "Тулузой" в 1-м туре нового сезона чемпионата Франции.
Цорн объяснил, как "Локомотиву" удалось продать Бека Бека в "Ниццу" за 12 млн евро
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн раскрыл детали переговоров с "Ниццей" по поводу трансфера полузащитника Алексиса Бека Бека.
Фото: ФК "Локомотив"