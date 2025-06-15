"Да, он спрашивал меня, что из себя представляет клуб. Я рассказал ему, что в "Зените" отличная инфраструктура. Он написал мне, я выложил ему всю информацию, и он поблагодарил меня", — приводит слова Энрике Globo [цитата по "СЭ"].
Ранее в СМИ появилась информация о том, петербургский "Зенит" договорился с бразильским "Фламенго" о переходе 28-летнего полузащитника Жерсона. Сумма компенсации должна составить 25 миллионов евро. В расположение российского клуба игрок должен прибыть в июле после завершения клубного чемпионата мира, в котором принимает участие "Фламенго".
Луис Энрике признался, что Жерсон советовался с ним по поводу перехода в "Зенит"
Игрок "Зенита" Луис Энрике признался, что бразильский полузащитник "Фламенго" Жерсон советовался с ним по поводу перехода в петербургский клуб.
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