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Луис Энрике признался, что Жерсон советовался с ним по поводу перехода в "Зенит"

Игрок "Зенита" Луис Энрике признался, что бразильский полузащитник "Фламенго" Жерсон советовался с ним по поводу перехода в петербургский клуб.
Фото: Getty Images
"Да, он спрашивал меня, что из себя представляет клуб. Я рассказал ему, что в "Зените" отличная инфраструктура. Он написал мне, я выложил ему всю информацию, и он поблагодарил меня", — приводит слова Энрике Globo [цитата по "СЭ"].

Ранее в СМИ появилась информация о том, петербургский "Зенит" договорился с бразильским "Фламенго" о переходе 28-летнего полузащитника Жерсона. Сумма компенсации должна составить 25 миллионов евро. В расположение российского клуба игрок должен прибыть в июле после завершения клубного чемпионата мира, в котором принимает участие "Фламенго".

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