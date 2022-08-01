"У нас продолжается история с долгом агенту Кемаля Адеми. Мы ищем путь решения этого вопроса. Что касается Александра Долгова и выплат "Ростову", то там остались какие-то пени еще с прошлых лет, совсем небольшая сумма. Это технический момент, там нужно заплатить совсем копейки", - цитирует Терюшкова "Матч ТВ".
Ранее сегодня РФС объявил, что наложил на "Химки" запрет на регистрацию новых футболистов из-за задолженности подмосковного клуба перед "Ростовом" за трансфер Александра Долгова, который произошел еще в сентябре прошлого года. Это не первый подобный запрет для "Химок" в этом году, предыдущий истек в середине июля.
После трех туров РПЛ "Химки" занимают седьмое место в турнирной таблице. В активе команды Сергея Юрана 4 набранных очка.
В "Химках" отреагировали на новый запрет на регистрацию футболистов
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал запрет на регистрацию новых игроков, который РФС наложил на клуб.
Фото: ТАСС