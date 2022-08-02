"Я не раз говорил, что "Торино" — это отличный вариант для Миранчука… Думаю, у Миранчука хорошие перспективы. Игровая модель Юрича похожа на систему Гасперини в «Аталанте». Это поможет Алексею проще адаптироваться и заиграть в команде", — цитирует Карреру "Чемпионат".
Ранее в "Торино" подтвердили, что Миранчук проведет предстоящий сезон в команде на правах аренды у "Аталанты". В минувшей кампании российский полузащитник вышел на поле в 19-ти матчах итальянской Серии А, в которых дважды поразил ворота соперника и отдал 5 результативных передач.
Каррера считает, что опыт игры в "Аталанте" поможет Миранчуку заиграть в "Торино"
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в "Торино".
Фото: ФК "Аталанта"