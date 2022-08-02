"Никаких таких разговоров у нас нет. Шалимов готовит команду к "Спартаку", все нормально", - цитирует функционера "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Шалимов может быть уволен с поста наставника "Урала" - его будущее в команде будет зависеть от игры 4-го тура РПЛ против "Спартака", которая пройдет в Екатеринбурге 6 августа.
Г. Иванов ответил на вопрос, собирается ли "Урал" уволить Шалимова в случае поражения от "Спартака"
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи об увольнении главного тренера екатеринбуржцев Игоря Шалимова в случае поражения от "Спартака".
Фото: РПЛ