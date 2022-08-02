Г. Иванов ответил на вопрос, собирается ли "Урал" уволить Шалимова в случае поражения от "Спартака"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи об увольнении главного тренера екатеринбуржцев Игоря Шалимова в случае поражения от "Спартака".
Фото: РПЛ
"Никаких таких разговоров у нас нет. Шалимов готовит команду к "Спартаку", все нормально", - цитирует функционера "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что Шалимов может быть уволен с поста наставника "Урала" - его будущее в команде будет зависеть от игры 4-го тура РПЛ против "Спартака", которая пройдет в Екатеринбурге 6 августа.


Урал Спартак Шалимов Иванов Г
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