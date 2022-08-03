"Почему в Черногории любят русских? В глазах черногорцев Россия — это сверхдержава, но не только в обычном понимании этого слова. А во всех смыслах — в экономическом, культурном и так далее. Увидеть Москву и хоть раз побывать там — мечта каждого черногорца", - цитирует футболиста "Матч ТВ".
"Локомотив" объявил о подписании контракта с Раконьяцем в апреле 2022 года. Черногорский нападающий вышел на поле в двух матчах начавшегося сезона Российской Премьер-лиги, но результативными действиями не отметился.
"Локомотив" в трех играх национального первенства набрал 2 очка и располагается в зоне стыковых матчей.
Игрок "Локомотива" Раконьяц: в глазах черногорцев Россия — сверхдержава
Новобранец "Локомотива" Марко Раконьяц высказался о своем отношении к России.
Фото: ФК "Локомотив"