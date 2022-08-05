- Являются ли для Семака головной болью два состава под рукой в "Зените"? Это проблема. Всех накормить одной игрой нельзя. Всё равно кого-то придется посадить на лавку. А вот как уже внутри коллектива это всё сгладить - вопрос. Как-то надо из ситуации выходить. По зиме можно, если будет очковой запас, кого-то отдать в аренду, рискнуть. Бразильцев, например, куда-то в Европу отправить. Человека три. За деньги, - передает слова Билялетдинова "Спорт уик-энд".
"Зенит" из Санкт-Петербурга в прошедшем сезоне в четвертый раз подряд стал чемпионом России, гарантировав себе золотые медали за три тура до финиша чемпионата. Все четыре эти победы в Российской премьер-лиге были достигнуты сине-бело-голубыми под руководством главного тренера Сергея Семака, который возглавил их в марте 2018 года. Суммарная стоимость состава "Зенита" по оценке портала Transfermarkt составляет 154,3 миллиона евро, что является наибольшим показателем в Российской премьер-лиге.
Р. Билялетдинов: проблема Семака в "Зените" - кого-то придется посадить на лавку
Экс-главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов рассказал, в чем видит проблему для наставника "Зенита" Сергея Семака.
Фото: РПЛ