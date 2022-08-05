Ранее турецкий журналист Сами Йен Хабер сообщил, что самарский клуб сделал предложение об аренде Йылмаза. Отмечалось, что игрок был готов переехать в Россию, но переговоры были остановлены главным тренером стамбульцев.
"Переговоры по возможному переходу Йылмаза в "Крылья Советов" и вправду были. Мне позвонили из "Крыльев", но я сказал, что сначала надо поговорить с "Галатасараем". На этом мы закончили наш разговор и, как вы видите, переговоры не сдвинулись с места", - цитирует агента Чемпионат.
Барыш Йылмаз выступает за "Галатасарай" с 2021 года. В общей сложности за стамбульский клуб 22-летний футболист провел 23 матча, результативными действиями не отметился. Контракт Йылмаза с "Галатасараем" рассчитан до июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро.
"Крылья Советов" после трех туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимают 10-е место, имея в своем активе 4 очка.
"Крылья Советов" вели переговоры о переходе вингера "Галатасарая"
Тукай Малдан, агент вингера "Галатасарая" Барыша Йылмаза, сообщил о переговорах по трансферу игрока с "Крыльями Советов".
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