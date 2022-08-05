Перед началом сезона стало известно, что "автозаводцы" будут принимать соперников в "Лужниках". Но до сентября столичный стадион занят концертами, поэтому "Торпедо" проводит домашние матчи на "Арене Химки".
"Когда "Торпедо" проведет первый матч в "Лужниках"? 17-го сентября. Клуб планирует провести акции для повышения посещаемости", - цитирует Маслова "Спорт день за днем".
17 сентября "Торпедо" сыграет против ЦСКА в рамках 10-го тура Российской Премьер-лиги.
"Торпедо" по итогам прошлого сезона вернулось в РПЛ. После 3-х туров чемпионата России столичный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 1 очко.
В воскресенье, 7 августа, "автозаводцы" на "Арене Химки" примут "Химки". Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 15:00 мск.
Президент "Торпедо" назвал дату первого домашнего матча сезона в "Лужниках"
Президент московского "Торпедо" Денис Маслов назвал дату проведения первого домашнего матча текущего сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ) на стадионе "Лужники".
Фото: РФС