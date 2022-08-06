- Что касается травмы Мозеса, я пока не готов сказать, насколько это долго. Абаскаль говорил про травму ахилла? Да, у меня есть информация об ахилле, но пока не готов говорить. Будет ли "Спартак" искать замену в случае серьезной травмы Мозеса? Тогда рассчитывают на то, что Миша Игнатов станет достойной заменой, - передает слова Мележикова "Чемпионат".
В матче 4 тура Российской премьер-лиги "Урал" - "Спартак" (0:2) полузащитник красно-белых Виктор Мозес получил повреждение и был заменен на 33 минуте при счете 0:1. Вместо Мозеса вышел на поле атакующий полузащитник Михаил Игнатов, который записал на свой счет второй гол московского клуба. По итогам 4 туров РПЛ "Спартак" будет занимать второе место с 10 набранными очками, имея равенство всех показателей текущего сезона с ЦСКА.
Мележиков рассказал, кто заменит Мозеса в "Спартаке" в случае серьезной травмы
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков ответил на вопрос о состоянии полузащитника Виктора Мозеса и его возможной замене.
Фото: youtube.com