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Нигматуллин: возвращение Семина в "Локомотив" всё бы изменило. Но приедет снова немецкий тренер из 8-й Бундеслиги

Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин высказался о возможном возвращении в клуб в качестве главного тренера легендарного Юрия Семина.
Фото: ФК "Ростов"
- Естественно, возвращение Семина всё бы изменило кардинально, но при нынешних руководителях и векторе развития приход Семина никому не выгоден. Нет никаких задач. Юрий Павлович самодостаточный человек с точки зрения его авторитета. У него есть собственное мнение, с которым вряд ли согласится нынешнее руководство. Пока в "Локомотиве" нет предпосылок к смене тренера. Приедет снова немецкий тренер из 8-й Бундеслиги, а это уже издевательство какое-то над российским футболом, - цитирует Нигматуллина "РБ Спорт".

Московский "Локомотив" занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав в 4 матчах 2 очка. "Железнодорожники" сыграли на своем поле вничью с "Пари НН" (1:1) и "Ростовом" (2:2), после чего потерпели крупные поражения в гостях от "Зенита" (0:5) и "Краснодара" (0:3). Официальным главным тренером красно-зеленых является немец Йозеф Циннбауэр, фактически эти обязанности ему помогает исполнять также немецкий специалист Марвин Комппер. 75-летний Юрий Семин возглавлял "Локомотив" с 1991 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и с 2016 по 2020 год, под его руководством "железнодорожники" трижды стали чемпионами России, выиграли 6 Кубков страны и 3 национальных Суперкубка.


Локомотив Семин Нигматуллин
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