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Юран: на заводе или в шахте смену отработать тяжелее, поэтому меня устраивает только максимальная отдача на поле

Главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал уровень самоотдачи игроков своей команды.
Фото: ФК "Химки"
- Наверное, на заводе или в шахте смену отработать тяжелее. Вы занимаетесь любимым видом спорта и получаете деньги, поэтому меня устраивает только максимализм на поле. Ошибку я могу понять-простить, но если где-то не добежал или вальяжно вышел, у меня разговор простой. Я отношусь очень резко к этим вещам. Поэтому парни молодцы, слушают, слышат, стараются и выжимают себя, - передает слова Юрана Matchtv.ru.

После завершения 4 тура Российской премьер-лиги подмосковные "Химки" под руководством главного тренера Сергея Юрана занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 7 очков в 4 матчах. В 4 туре красно-черные в формально выездном матче, который проходил на их домашней "Арене Химки", победили со счетом 3:1 московское "Торпедо". Победу химчанам принес дубль нападающего Александра Долгова, который вышел на замену на 64-й минуте при счете 1:1 и отличился забитыми голами на 68-й и 72-й минутах встречи.


Химки Юран
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