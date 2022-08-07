"Локомотив" в субботу, 6 августа, со счетом 0:3 проиграл в гостях "Краснодару". Московский клуб занимает 14-е место в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав в 4 матчах всего 2 очка.
"Провальные результаты "Локомотива"? Команда физически совсем не подготовлена к сезону", - приводит слова Семина РИА Новости.
В 5-м туре РПЛ "Локомотив" на своем поле примет "Крылья Советов". Игра на "РЖД Арене" состоится в субботу, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
Под руководством Юрия Семина "Локо" трижды выигрывал чемпионат России, 6 раз становился обладателем Кубка России, а также выиграл 3 Суперкубка страны.
"Команда физически совсем не подготовлена к сезону". Семин оценил старт "Локомотива" в РПЛ
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что "железнодорожники" провалили старт сезона в Российской Премьер-лиги (РПЛ) из-за плохой физической подготовки.
Фото: ФК "Локомотив"